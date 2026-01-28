東京映画記者会（スポーツ報知など在京スポーツ紙７社で構成）が選ぶ「第６８回（２０２５年度）ブルーリボン賞」が２７日、決まった。授賞式は２月１７日に都内で開催される。

時代や背景の異なる３人の女性を力強く演じ、広瀬すず（２７）が主演女優賞に輝いた。「いろんな世代を生き抜いてきた女性たちを演じられた。評価していただくのは素直にうれしい」と初受賞に笑みがこぼれた。

「ゆきてかへらぬ」では、愛と自我に翻弄（ほんろう）され続ける大正時代の女優を、「遠い山なみの光」では、戦後の日本で葛藤を抱く女性を演じた。「時代を飛び越えて演じるってすごく難しい。（当時を）理解して自分のものにするのもそうだし、一つの言葉、感情として生み出すのにも苦戦した」。不安は尽きなかったが「この時期、映画賞（の開催）が増えて、見てもらえていることを実感する。『これで良かったんだ』ってやっと思う」と安どの表情を浮かべた。

一緒に仕事をすることを望んでいた脚本家・坂本裕二氏が手掛けた「片思い世界」では、杉咲花（２８）、清原果耶（２３）ら同世代の女優と共演。「１０代の頃からご一緒したことがあるお二人は、切磋琢磨（せっさたくま）してきた存在。自分にとっては宝物のような時間でした」と充実感に浸った。

現場では監督、スタッフに委ね、自らの考えを持ち込まないスタイルを貫く。「直感的なものと監督に言われたものを組み合わせている。突発的に出たものを信じようと思って」。将来の女優像についても「こうなりたいというのは、ないかな。目の前のことを楽しみたいタイプなので」と、あえて設けていない。

これからも自らの感性を信じて、全身全霊で表現していく。（高澤 孝介）