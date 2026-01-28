東京映画記者会（スポーツ報知など在京スポーツ紙７社で構成）が選ぶ「第６８回（２０２５年度）ブルーリボン賞」が２７日、決まった。授賞式は２月１７日に都内で開催される。

興収３０億円超の「爆弾」（永井聡監督）で爆発を予言する謎の中年男を演じた佐藤二朗（５６）が助演男優賞を獲得した。

劇中で見せた“怪演”は俳優仲間や同業者、旧友からも絶賛され、「いろいろな人から毎日のように連絡があったのは初めて」とうれしそうにうなずいた。撮影中はキャストやスタッフを含めて「みんなすごいことをやっている意識があったと思う」主演の山田裕貴（３５）や渡部篤郎（５７）、染谷将太（３３）らとの掛け合い。「一流の俳優の芝居を特等席で見て、セッションできて、毎日、妻に『今、夢のように楽しいわ』って言ってました」と笑みを浮かべた。

原作を読み、スズキタゴサクという役について「僕とビックリするくらい共通点が多い」と感じたという。年齢や容姿、中日ドラゴンズファンであること。そして、作品の舞台が上京して初めて住んだ中野区・野方だったことも重なり、「運命的なものを感じた」と話す。覚悟を決めた佐藤は、頭を丸め「１０円ハゲ」も実際にそり込みを入れ、撮影以外では、帽子をかぶって生活するほど、この作品には熱を注いだ。不気味な役からちゃめっ気のある役まで様々な表情を見せるが「コミカルもシリアスも同じ地平にある！」という。「笑っていたと思ったら涙が出てきたとか、怒っているのに笑っちゃうとか。言葉では説明できないような人間の感情に面白みを感じる。それが皆さんに伝わったと思ったらうれしい」とかみ締めた。

「役者になる運命だ」。小学生の時にわき出た強い思いは４０年以上が経（た）っても変わらない。「『運命だ』って思いが今も、全く同じ強度である。（この仕事を）辞めてしまったら生きている意味が分からない」。これからも俳優の道を突き進む覚悟だ。（高澤 孝介）