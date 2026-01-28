東京映画記者会（スポーツ報知など在京スポーツ紙７社で構成）が選ぶ「第６８回（２０２５年度）ブルーリボン賞」が２７日に決まった。４人組バンド「ＳＵＰＥＲ ＢＥＡＶＥＲ」のボーカル・渋谷龍太（３８）がミステリアスな夜の帝王を演じた「ナイトフラワー」（内田英治監督）で新人賞に選ばれた。

鮮烈な俳優デビューを飾り、栄冠に輝いた。「生きていて賞をもらったことがないから、実感がない」と戸惑いながら「光栄です。ありがとうございます」と声を弾ませた。バンドのメンバーにはツアーのリハーサルで報告し「すごーい！」と祝福されたという。

事務所の関係者からノミネートを知らされ、その約２時間後に受賞を告げられる怒濤の展開で「リアリティーがなさ過ぎて、『本当に俺なのか！？』と思いましたね。いろんな形でびっくりしました」と冗談交じりに明かした。（有野 博幸）

◆渋谷 龍太（しぶや・りゅうた）１９８７年５月２７日東京都生まれ。３８歳。ＳＵＰＥＲ ＢＥＡＶＥＲのボーカルとして２００５年にデビュー。２０２１年の映画「東京リベンジャーズ」の主題歌「名前を呼ぶよ」でされ、２５年はＺＯＺＯマリンスタジアムでの単独公演を即完売で６万人を動員。歌唱力とメッセージ性の強い歌詞で幅広い世代から支持されている。