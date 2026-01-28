東京映画記者会（スポーツ報知など在京スポーツ紙７社で構成）が選ぶ「第６８回（２０２５年度）ブルーリボン賞」が２７日に決まった。４人組バンド「ＳＵＰＥＲ ＢＥＡＶＥＲ」のボーカル・渋谷龍太（３８）がミステリアスな夜の帝王を演じた「ナイトフラワー」（内田英治監督）で新人賞に選ばれた。

ミュージシャンとして日頃から「お芝居をしている方が片手間で音楽の畑に入ってこられたら嫌」という思いがある。それだけに「お芝居をしている方よりも頑張るべきだ」と強い覚悟で、未知の世界に足を踏み入れた。「セリフの言い回しは、いろんなバリエーションを考えて、録音して何度も聴き直しました。練習をした成果が出たか分からないけど、かけた時間の分だけ、自信にはなりました」と胸を張った。

バンドのボーカルとして２０年、重ねてきたキャリアも生かされた。「その場の空気と相手の感情を考えながら言葉を紡ぐ。それって限りなくライブに近い。言葉選びと声のトーン、話す速さはすごく意識しながらステージに立って観客と向き合ってきた自負がある」。その一方で「自分じゃない人間になることはやったことがないし、難しかった」。試写室で完成した作品を見ると「正直、こわかったけど、自分が出ていることを考えずに作品として見られた」と振り返った。

撮影前には小栗旬（４３）、山田孝之（４２）、北村匠海（２８）ら親交のある俳優に相談した。小栗からは「現場に緊張を持ち込まないように」、山田からは「初めて俳優をやるなら、一緒にやりたかった」と言われ、「もっと具体的なアドバイスがほしかったんだけど、応援してくれるのは心強かったですね」と冗談交じりに語った。（有野 博幸）

◆渋谷 龍太（しぶや・りゅうた）１９８７年５月２７日東京都生まれ。３８歳。ＳＵＰＥＲ ＢＥＡＶＥＲのボーカルとして２００５年にデビュー。２０２１年の映画「東京リベンジャーズ」の主題歌「名前を呼ぶよ」でされ、２５年はＺＯＺＯマリンスタジアムでの単独公演を即完売で６万人を動員。歌唱力とメッセージ性の強い歌詞で幅広い世代から支持されている。