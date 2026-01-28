東京映画記者会（スポーツ報知など在京スポーツ紙７社で構成）が選ぶ「第６８回（２０２５年度）ブルーリボン賞」が２７日に決まった。４人組バンド「ＳＵＰＥＲ ＢＥＡＶＥＲ」のボーカル・渋谷龍太（３８）がミステリアスな夜の帝王を演じた「ナイトフラワー」（内田英治監督）で新人賞に選ばれた。

幼少期から両親と映画館に通い、「『男はつらいよ』５０作は２周している（２回ずつ見ている）」「今でも年間１００本は見る」という映画好きだ。「男はつらいよ」「トラック野郎」など往年の日本映画が大好きで、愛猫には菅原文太さんにあやかり「文太」と命名した。「ライブのツアーで地方に行くと、早い時間に風呂に入って映画を見て、本を読んで寝る。移動中も映画を見ているか、本を読んでますね」と素顔を明かした。

俳優デビューにあたり、バンドマンとしての立ち位置も再認識した。「バンドのフロントマンなので、一挙手一投足がバンドのイメージに直結しやすい立場。僕がどんなことを発言するのか、どんな活動をするのかによって、バンドの色が変わりやすい。バンドマンとして軸が通っていれば、ブレることはない」。それを踏まえた上で、改めて今回の受賞は「送り出してくれたメンバーの決断も後悔させたくなかった。こんな名誉な賞をいただいて、良かったな」と喜びをかみ締めた。

撮影に参加した３日間は「純粋に楽しかった。ドキドキワクワクできた。お芝居でしか感じられないことがあったのは間違いないし、お芝居でしか感じてもらえないこともある」。今後も俳優として飛躍が期待されるが、「僕はバンドマン。音楽家であることは間違いない。でも、俳優として機会をいただけたら、やってみたいですね」と意欲を見せている。（有野 博幸）

◆渋谷 龍太（しぶや・りゅうた）１９８７年５月２７日東京都生まれ。３８歳。ＳＵＰＥＲ ＢＥＡＶＥＲのボーカルとして２００５年にデビュー。２０２１年の映画「東京リベンジャーズ」の主題歌「名前を呼ぶよ」でされ、２５年はＺＯＺＯマリンスタジアムでの単独公演を即完売で６万人を動員。歌唱力とメッセージ性の強い歌詞で幅広い世代から支持されている。