¡Ú¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡Û±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡¡Â³ÊÔ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡©¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÍ¤Ï´Ø¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡Åìµþ±Ç²èµ¼Ô²ñ¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Ê¤Éºßµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ£·¼Ò¤Ç¹½À®¡Ë¤¬Áª¤Ö¡ÖÂè£¶£¸²ó¡Ê£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¡Ë¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡×¤¬£²£·Æü¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Ë®²è¼Â¼Ì¤ÎÎòÂå¶½¼ýµÏ¿¤ò£²£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡Ö¹ñÊõ¡×¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ë¤¬ºîÉÊ¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¸þ¤±¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤òÈô¤Ó²ó¤ëÆü¡¹¡£Ë»¤·¤¤¹ç´Ö¤Î¼èºà¤Ë¤â¡¢¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë±þ¤¸¤ë¡£¼«¿È¤ÎÀ³Ê¤Ï¡Ö¤¦¤¿¤°¤ê¿¼¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ËÜ¿´¤ò½Ð¤µ¤º¡¢¤¤¤Ä¤â¤ª¤Ó¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ³Ê¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¼¡²óºî¤Î¹½ÁÛ¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÆâ½ï¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯¾Ð¤¤¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹ñÊõ£²¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ³ÊÔ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£µ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÍ¤Ï´Ø¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¤ÇÈÝÄê¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤â¤·¡¢¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤è¤êÊÌ¤Î»ëÅÀ¤Ç¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¬¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ±Ç²è¤ÎÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢º£¸å¤âÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Éâ¤«¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö´ë²è¤¬ÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î°ä»º¤ò¿©¤¤¿Ô¤¯¤·¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥Ò¥Ã¥È¤ÎË¡Â§¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÍÌî¡¡Çî¹¬¡Ë
¡¡¢¡Íû¡¡ÁêÆü¡Ê¤ê¡¦¤µ¤ó¤¤¤ë¡Ë£±£¹£·£´Ç¯£±·î£¶Æü¡¢¿·³ã¸©À¸¤Þ¤ì¡££µ£²ºÐ¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÆüËÜ±Ç²è³Ø¹»¤Ç³Ø¤Ó¡¢Â´¶ÈÀ©ºî¤Î¡ÖÀÄ¡¡£ã£è£ï£î£ç¡×¤¬£²£°£°£°Ç¯¤Î¤Ô¤¢¥Õ¥£¥ë¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ê¤É£´ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££°£¶Ç¯¤Î¡Ö¥Õ¥é¥¬¡¼¥ë¡×¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡¢ÊóÃÎ±Ç²è¾ÞºîÉÊ¾Þ¤Ê¤É¡£¤Û¤«¤Ë¡Ö°¿Í¡×¡Ê£±£°Ç¯¡Ë¡¢¡Öµö¤µ¤ì¤¶¤ë¼Ô¡×¡Ê£±£³Ç¯¡Ë¡¢¡ÖÅÜ¤ê¡×¡Ê£±£¶Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡£