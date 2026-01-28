東京映画記者会（スポーツ報知など在京スポーツ紙７社で構成）が選ぶ「第６８回（２０２５年度）ブルーリボン賞」の主演男優賞に２７日、「宝島」（大友啓史監督）の妻夫木聡（４５）が輝いた。第５３回（２０１０年度）以来、１５年ぶり２度目となる。

「宝島」は、米国統治下時代沖縄を舞台に、戦争に翻弄（ほんろう）された人々を描いた３時間超の大作。妻夫木は実在した窃盗団「戦果アギヤー」の一員で、後に刑事になる主人公を熱演した。

撮影はコロナ禍により２度延期。予算的にも「本当に綱渡り。監督と心中する気持ちでした」という状況を乗り越えての完成だった。

「確実に僕たちが知ってなきゃいけないことがある。少しでも関心を持ってくれたら、何か世の中が変わっていく最初の一歩になる。『宝島』はそういう作品になれている気がする。希望への橋渡し的な存在になっていると思った。自分の存在を投げ捨ててまで背負わなきゃいけない」。いち出演者としの枠を超えて宣伝活動にも奔走した。約１万５０００キロを駆け、８１の劇場で舞台あいさつし、４６４人の劇場スタッフと写真撮影。宣伝用に用意した名刺を配った人数は５３８６人にも及んだ。「映画の存在を超えて関われた」作品となった。

２０１６年に女優のマイコ（４０）と結婚し、私生活では２児の父でもある妻夫木。自身の「宝」を聞かれると「いや、もう、家族でしょ」と即答した。「子供ができて生き方が変わった。そんなこと言ったら妻に申し訳ないんですけど。それまではいつ死んでもいい、この作品が遺作になってもいいという思いで毎回作品に取り組んでいたけど、子供ができたら、やっぱり死ねないなって思うようになっちゃいましたね」と笑顔を見せた。

続けて「子供とずっと生きていきたいなと。この子が大人になった時にどう思うかとか、それは自分自身に関わってくる。子供が笑顔でいられるようにどう自分があるべきか、考えるようにはなりました」と父親の顔をのぞかせていた。