Ｓｎｏｗ Ｍａｎの岩本照（３２）、Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎの松田元太（２６）が、Ａｍａｚｏｎプライム・ビデオの連続ドラマ「カラちゃんとシトーさんと、」（３月２８日から独占配信開始）でダブル主演することが２７日、分かった。２人はドラマ初共演になる。

高野水登氏、フトンチラシ氏の同名漫画が原作。美味しいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）とサウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が日本各地のサウナを巡り、旅先でおいしい食事を味わい、心身共に癒される姿を描いた“ヒーリングドラマ”だ。

岩本は「これまで元太と２人で何か仕事をしたことはありませんが、もともとコミュニケーションを取り合う関係ではあるので、より距離が縮まるのは純粋に楽しみです！」と心待ちの様子。松田も「照くんとガッツリ一緒にお仕事をさせていただくのは初めて。ジュニアの頃から“お兄ちゃん”みたいな存在。地元も同じ埼玉で、いい意味でやりやすい先輩と作品作りができることに安心しています」と喜びを爆発させた。

サウナ好きの岩本は、役作りについて「顔に肉をつけない」ことと説明。「カラちゃんは日ごろランニングをしているので継続しつつ。ファッションショーの現場に行った時に、少し違った視点でショーを見させてもらうようになりました」と変化を告白した。

松田はオファー後、「温泉やサウナに行く機会が増えた」という。サウナ好きのＨｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの有岡大貴（３４）からは「僕も出たい」と熱望されたそうで「エキストラだったらいいですよ、と返したら『エキストラでもいいから出たい！』そうです（笑）」と明かし、笑わせた。

〇…カラちゃんとシトーさんは性格が正反対。お互いの正反対な部分について、岩本は「元太のほうが誰とでも仲良くなれそうな“陽”のイメージがある。僕は誰とでも仲良くなれるタイプではないので」。松田は「Ｓｎｏｗ Ｍａｎのリーダーもされているので文字通り“リーダー気質”。僕はリーダーからは一番遠いと思う」と分析した。