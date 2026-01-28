広島県警は２７日、指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いで広島・羽月隆太郎容疑者（２５）を逮捕した。「使った覚えはありません」と容疑を否認している。球団は、事実関係の確認を含めて対応に追われている。

県警によると２５年１２月１６日、１１０番を受けて警察官が向かった先に、通報者と羽月容疑者がいた。場所は広島県内で、任意同行して尿検査をすると、エトミデートの陽性反応が出た。県警は自宅などを家宅捜索し、入手経路や一緒に使った人の有無などを調べている。エトミデートは「ゾンビたばこ」や「笑気麻酔」と呼ばれ、若年層を中心に広がっている。過剰摂取で手足がけいれん、意識を失ったりする場合がある。政府は取り締まりや予防啓発を強化する考えを示している。

羽月容疑者はプロ７年目の２５年は代走の切り札として７４試合に出場し、リーグ５位タイ、チーム最多１７盗塁。ときに勝負の行方を左右する走塁でチームに貢献してきた。課題の打撃でも打率２割９分５厘の好成績を残した。春季キャンプは２軍スタートが決まっていたが、今季もスーパーサブとして期待されていた中で逮捕された。８年ぶりのリーグ優勝を狙う新井カープに、激震が走った。

◆エトミデートとは もともとは鎮静剤や麻酔導入薬などとして使用される、国内未承認の医薬品成分。本来の使用用途とは別に、電子たばこ向けに違法に使用されるケースが社会問題化し、昨年５月に厚生労働省が「指定薬物」として規制。使用すると手足がけいれんし、ゾンビのように見えることから「ゾンビたばこ」とも呼ばれる。

◆羽月 隆太郎（はつき・りゅうたろう）２０００年４月１９日、宮崎市生まれ。２５歳。鹿児島・神村学園高では２年夏に甲子園出場。１８年のドラフト７位で広島入り。１６８センチ、７３キロ。右投左打。通算２７７試合、打率２割４分３厘、１本塁打、３４打点、５１盗塁。今季年俸３１００万円（推定）