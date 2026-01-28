ＷＢＣ日本代表のソフトバンク・近藤健介外野手（３２）が２７日、侍の１番打者に名乗りを挙げた。福岡県内でＯＢの五十嵐亮太氏（４６）とトークショーを開催。同氏が１番を推奨すると、自身も「出塁するというところでは一番生かせるのかなと思います」と乗り気だった。その上で「死んでも大谷の後ろは打ちたくない。荷が重すぎる」と、最強打者の直後の打順には拒絶反応を示した。

２３年の前回大会では、ヌートバー、近藤、大谷で１番から３番まで固定だった。大谷の後ろの４番は当初は村上が任されたが、極度の不振に陥り、準々決勝からは吉田が４番が務めた。「あのベッツでも大変みたいですから」と、ドジャースで大谷の後の２番で苦労するＭＬＢのスターを引き合いに出し、いかに難しい役割かを強調。「一番考えないといけないのは（大谷）翔平の後を誰が打つか。（鈴木）誠也とか、村上、岡本ぐらいしか打てないと思う。そこの２人（大谷と後ろの打者）をどの打順にはめるかで他が決まってくると思う」と話した。

大谷は日本ハム時代からの先輩として、気兼ねなく話せる貴重な存在だ。「前回も大注目でしたけど、なおさらこの３年ですさまじい選手になった」と、さらにスケールアップしたことを認めたものの、その関係性は不変。「変わっていたら困ります。そこはしっかり指導して」とパイプ役としても期待される。

昨年は腰の手術を受けるなど規定打席に届かなかったが、９年連続で出塁率４割超えの天才打者。「今回の大会は上から数えた方が早い年齢になった。そういう立ち位置になったと、また一つプレッシャーに感じながら連覇に向けてやっていきたい」。「世界ＮＯ１の選手」と称する後輩と再び頂点を目指す。（島尾 浩一郎）