¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÛÍèÆü£³Ç¯ÌÜ¤Î¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥¶¤¬¿Ê²½¤Ø¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤Î¥³¡¼¥Á¡×¤ËÆþÌç¡ÖÁ°¤ÇÎ¥¤¹¡×»ý¤Áµå¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò²þÎÉ
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥¶Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢¡ÖÀ¤³¦ºÇÂ®ÃË¡×¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò·È¤¨¡¢ÍèÆü£³Ç¯ÌÜ¤Î¿Ê²½¤òÀÀ¤Ã¤¿¡££²£µÇ¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¼é¸î¿À¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É¤Î¾Ò²ð¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¡Ê£Ò¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î»ØÆ³·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤ËÆþÌç¡£¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÅê¤²¤ë¡£Á°¤Ç¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¡ËÎ¥¤¹¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¡×¤È¡¢¥³¥Ä¤òÅÁ¼ø¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£µ¾¡¤òµó¤²¤¿£²£µÇ¯¤«¤é¡¢»ý¤Áµå¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë²Ã¤¨¤¿Æ±µå¼ï¡£¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤Þ¤À¡¢¤¢¤Þ¤êÁê¼êÂÇ¼Ô¤ÎÆ¬¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£³ä¹ç¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÂÇ¼Ô¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢£²£¶Ç¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¡£¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÁÊ¤¨¤¿¡¢º¸ÏÆÊ¢¤Ï´°¼£¡£¡ÖÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¥¹¥¿¥ß¥Ê¡¢¶¯¤¤µå¤òÅê¤²¤é¤ì¤ëÂÎÎÏ¡£É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ÏÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤È£²£´Æü¤ËÍèÆü¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÂçºå¡¦Éñ½§¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡£Èþ¤·¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î´Ö¤Ë¼ø¤«¤Ã¤¿£²·î¤ËÃÂÀ¸Í½Äê¤ÎÃË»ù¤Ë¡Ö¥±¥ó¥¾¥¦¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¿ÆÆü²È±¦ÏÓ¡£¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Æ¤Ð¼«Ê¬¤ÎÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÂçºå¤ËÍ¥¾¡¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¡×¤ÈÎÏ¤³¤Ö¤·¤ò°®¤Ã¤¿¡£¡ÊÆîÉô¡¡½ÓÂÀ¡Ë