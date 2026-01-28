日本ハムの矢沢宏太投手（２５）が２７日、脱俊足キャラで、球団では１８年の西川遥輝（１０本、４４盗塁）以来となる２ケタ本塁打＆３０盗塁を目標とした。昨季は開幕１番も、左膝の負傷もあり８６試合で打率２割４分７厘、１本塁打、１１盗塁。シーズン後半は代走からの出場が中心でレギュラー奪取とはならなかった。「足速いよね、が最初に来ると、しょぼい選手かなって思う。足しかない選手は足速いって言われちゃう。そうならないようにまず打つこと。ホームラン２ケタ、まじで打ちたいです。盗塁は３０」と、今季から古巣復帰する西川以来の数字を掲げた。

昨季のシーズン後半は、指揮官から「ポイント前で、単打を狙わなくていい」という長打指令を受け、シーズン終了後も教えを継続した。昨季の秋季キャンプでは、フリー打撃でエスコンの右翼２階席への特大弾を連発し、球団幹部からも直々に称賛されるほどの成長を見せた。「感覚めっちゃよかったです。無駄な力が入っていなくて、動きの中で打っていく感じ。見てる人も分かるんだなって、ちょっとびっくりしました」と手応えを口にした。

２４日からは沖縄・名護での先乗り自主トレに参加。４年目を迎えるキャンプには、新たに３畳ほどの特大ヨガマットを持参した。「ベッドを寄せたスペースにマットレスを敷いて、そこにスイッチポールやケア用品を置いて、自分の部屋にしちゃってます」と宿舎の自室をプチ改良。常にストレッチができる環境を整え、けが予防の意識も高めていく。

今季の最終目標は、新庄監督の背番号「１」を譲り受けること。「背番号１、まじでかっこいいですよね。（自分が）つけている姿を見たいです」。唯一無二の２２年ドラ１が打席でも違いを見せていく。