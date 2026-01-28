SGCホール有明『オープニングシリーズ』発表 イエモン、電気グルーヴ、小沢健二、吉川晃司、奥田民生×ウルフルズなど豪華ラインナップ
3月に東京にオープンする複合型エンタテインメント施設「東京ドリームパーク（TDP）」内に新設される音楽ホール「SGCホール有明」の開業を記念した企画『こけら落としプレミアシリーズ』に続く記念企画『オープニングシリーズ』が発表された。
【写真】豪華…！『SGCホール有明 オープニングシリーズ』出演アーティストたち
『オープニングシリーズ』のラインナップは、KRAFTWERK、THE YELLOW MONKEY、 SPARKS×Cornelius、ポルノグラフィティ、「徹子の部屋」コンサート、電気グルーヴ、ゲスの極み乙女×indigo la End、くるり×マカロニえんぴつ、小沢健二、吉川晃司、奥田民生×ウルフルズという豪華な顔ぶれ。
往年のポップスやロック、現代のミュージックシーンを彩る国内外の豪華アーティストによるライブが、最新鋭のイマーシブオーディオシステムが生み出す極上の臨場感の中で展開される。
電気グルーヴは「行ったことのない場所、見たこともないステージ、ずらり並ぶ新品の座席。今しか味わうことのできないオープニングシリーズのSGC ホール有明を皆さんと共有できることは光栄です。楽しんで記憶に刻みこみましょう！」とコメント。
奥田民生も「TOKYO DREAM PARK開業、おめでとうございます。そして、SGCホール有明オープニングシリーズにお声がけいただき、ありがとうございます。5月17日にウルフルズとの対バンで出演します。今までありそうでなかった対バンで、きっと楽しい1日になると思いますので、ぜひ皆様お越しください。宜しくお願いします！」と意気込みを語っている。
東京ドリームパークは、“夢中から、はじまる。”をコンセプトに、テレビ朝日が3月27日に開業する施設。その中核となる多目的ホール「SGCホール有明」は、着席時に約3700席、スタンディング時には最大約5000人を収容可能。世界最高峰のイマーシブオーディオシステムをはじめとする最新鋭の機器を導入し、迫力ある音楽体験を届ける。
■『SGCホール有明 オープニングシリーズ』
公演期間：5月1日（金）〜5月17日（日）
5月1日（金）、2日（土） KRAFTWERK
5月3日（日）、10日（日） THE YELLOW MONKEY
5月5日（火） SPARKS×Cornelius
5月6日（水） ポルノグラフィティ
5月7日（木） 「徹子の部屋」コンサート
5月8日（金）、9日（土） 電気グルーヴ
5月11日（月） Music Splash!! 「ゲスの極み乙女×indigo la End」
5月12日（火） Music Splash!! 「くるり×マカロニえんぴつ」
5月14日（木）、15日（金） 小沢健二
5月16日（土） 吉川晃司
5月17日（日） 奥田民生×ウルフルズ
■『SGCホール有明 こけら落としプレミアシリーズ』
公演期間：3月28日（土）〜4月29日（水）
3月28日（土）、29日（日） B’z
4月11日（土）、12日（日） 山下達郎
4月18日（土）、19日（日） サカナクション
4月25日（土） 湘南乃風
4月26日（日） 新しい学校のリーダーズ
4月27日（月） 平井 大
4月28日（火）、29日（水） ケツメイシ
