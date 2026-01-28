「SixTONES」の高地優吾（年齢非公表）が27日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。病院で血圧を測ると安定しないと明かした。

今回のゲストは「病院が苦手な有名人」が集合。高地は血圧を測定する時に「悪いものが見つかるんじゃないかなと思って、凄いドキドキしちゃって毎回数値が安定しない」と明かした。

そのため「看護師さんとかにも“大丈夫ですか？心拍数めっちゃ高いですよ”みたいに言われて。僕、平常心保っているつもりなんですけど、数値はウソつかないから、ドキドキがバレるっていう…」状態になるため「プライベートでちゃんと血圧計買って、家でちゃんと深呼吸してから測るように」していると語った。

スタジオからは「偉い〜」などの声も上がったが、MCの明石家さんまは「おじいちゃんの一人暮らしやないか」と突っ込んでいた。

また、医師でタレントの友利新は「白衣高血圧っていうのがあって、白衣を見るとドキドキしちゃって心拍数とか血圧が上がるって言うのはあるんです」と説明。高地は「あるんだ！」と納得の表情を見せていた。