岩本照＆松田元太、Prime Video『カラちゃんとシトーさんと、』W主演でドラマ初共演 正反対の2人が日本各地のグルメ＆サウナへ
Snow Man・岩本照とTravis Japan・松田元太が、3月28日午前0時からPrime Videoで配信される連続ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（全8話）でW主演を務めることが決定した。岩本と松田はドラマ初共演。高野水登氏・フトンチラシ氏の同名コミックをもとにした日本各地のグルメ＆サウナを旅する“ヒーリングドラマ”となる。
おいしいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサウナをめぐりながら、旅先でおいしい食事を味わい、心身ともに癒されていく。
サウナと食を通して2人が時間をともに過ごす中で、疲れた身体と心をゆっくりとゆるめながら、日常の小さなモヤモヤや仕事の悩みを共有し合う瞬間や、性格は正反対なのに一緒にいると不思議とほっと落ち着く、そんな関係性を持つことの豊かさを描く。
慌ただしく過ぎていく毎日の中で、頑張る自分をそっと認め、ささやかなごほうびをあげること。そして、その喜びを共有できる誰かがそばにいることの幸せ。カラちゃんとシトーさんと、作品を観ている“あなた”が、作品全体に漂うゆるやかな時間の流れに身を委ね、のんびりと癒される…。そんなひとときを届ける。
■岩本照＆松田元太 コメント全文
▼岩本照
――オファーを受けた際の心境を教えてください
率直に「面白そう！」だと思いました。サウナがもともと好きなので、どういった感じの作品になるんだろう…とすごく興味が湧いています。これまで（松田）元太と2人で何か仕事をしたことはありませんが、もともとコミュニケーションを取り合う関係ではあるので、元太とより距離が縮まるのは純粋に楽しみです！
ファッションモデル・カラちゃんの役作りとしては「顔に汗をつけない」ことを意識しています。作中のカラちゃんは日頃ランニングをしていますが、僕も以前からランニングをしているのでそこは継続しつつ、あとはファッションショーの現場に行ったときに“ランウェイを歩くモデルの方はこういう感じで服を着こなしているんだ”と、ふだんとは少し違った視点でショーを観させてもらうようになりました。
――本作のカラちゃんとシトーさんの性格は“正反対”。松田さんと正反対だと思う部分は
元太のほうが誰とでも仲良くなれそうな“陽”のイメージがあります。僕は誰とでも仲良くなれるタイプではないので、そういうところは正反対なのかなと思いますね。
――本作は癒やしの休日を描く“ヒーリングドラマ”。自身のリラックス法について
“何も考えない時間”を意図的に作ることを心がけています。友達とサウナに入ったり、身体を一緒に動かしたりとか、思考を先走らせない時間を過ごすことが、いちばんリラックスできるかなと思っています。
――ドラマを楽しみにしている方々へメッセージ
ドラマに登場するご飯やサウナは実在するものがほとんどなので、実際に行ってみたくなるようなすてきな場所がたくさん出てくるのが1つのポイントだと思っています。また、カラちゃんにとっての食、シトーさんにとってのサウナなど、それぞれが好きなものを2人がお互いに尊重しているのが、すごく今の時代っぽいなと。2人のちょっとした優しさだったり、「なんだか心地良い」2人の友人関係を通して、観ている方にも心地よくなってもらえたらうれしいなと思います。
▼松田元太
――オファーを受けた際の心境を教えてください
すごくうれしかったです。“ヒーリングドラマ”がどういったものなのか、まだピンときてはいないんですけど（笑）、自分もドラマと一緒に“ととのい”ながら楽しめそうだなと。ヘアスタイリストのシトーさんを演じるということで、いつもお世話になっている美容室では美容師さんの動きやハサミを動かす手さばきを、いつも以上によーく観察するようになりました。
そして、（岩本）照くんとがっつり一緒にお仕事させていただくのは今回が初めてなので、すごく楽しみです！ジュニアの頃から“お兄ちゃん”みたいな感じですし、地元も同じ埼玉で、いい意味でやりやすい先輩と作品作りができることに安心しています。つい先日、Hey! Say! JUMPの有岡大貴くんと話す機会があって、サウナが大好きな有岡くんが「え！僕も出たい！」と言ってくれて。僕から冗談で「エキストラだったらいいですよ（笑）」と返したら「エキストラでもいいから出たい！」そうです（笑）。
――本作のカラちゃんとシトーさんの性格は“正反対”。岩本さんと正反対だと思う部分は
照くんはSnow Manのリーダーもされているので、文字通り“リーダー気質”だと思いますが、僕はリーダーからはいちばん遠い気質だと思うので、そこが正反対だと思います。
――本作は癒やしの休日を描く“ヒーリングドラマ”。自身のリラックス法について
自然が多いところが好きでよく行きますし、ご飯も好きですし、今回のオファーをいただいてからは温泉やサウナに行く機会が増えました。まさにシトーさんの休日！なかなか外に出られないときは、部屋の明かりを最大限まで暗くして、リラックスできる音楽をかけて家で過ごしています。
――ドラマを楽しみにしている方々へメッセージ
照くんとご一緒させていただくことと、作品が皆さんに届くことをすごく楽しみにしながら、撮影を頑張ります。日常の何気ない1コマや空間を、照くんと僕の2人でリラックスしながら表現していけたらと思っています。ぜひ一緒にリラックスしてお楽しみください！
■原作：高野水登コメント
「サウナとごはんが好きだから」
それを原動力にトンチラ先生と積み重ねてきた作品が、よもやの実写ドラマ化！しかも、これ以上ないと断言できるほどすばらしいキャスト、スタッフに恵まれました。ここまで来られたのは、ひとえに読者の皆さまのおかげです。本当にありがとうございます！
また、この作品は実在するサウナ、飲食店の協力がなければ実現しませんでした。この場を借りて感謝申し上げます。連載する際、読者の方に何を届けるか真剣に考え、コンセプトを定めました。「カラちゃんとシトーさんと、一緒に旅先に行ったような気持ちになって、癒されてほしい」。それは、ドラマになっても変わらずに伝わってほしいと思います。
…と、他人事のように書きましたが、今回のドラマ化にあたって原作者としてのみならず、脚本家としても参加させていただくことになりました。実は漫画原作者より脚本家としてのキャリアのほうが長いので、責任を持って良いドラマにするべく力を尽くします。
この旅が、皆さまにとってかけがえのないものになることを願っております。
■原作：フトンチラシ コメント
初めて描いたカラちゃんとシトーさんの物語は、たった18ページのオリジナルの同人誌でした！
それがまさかの連載！
そしてまさかまさかの実写化！
すっごくうれしいです!!
今では多くの方々がカラシトに関わってくださるようになりました。
現在は原作者というよりは、漫画・実写ひっくるめてチームカラシトのお絵描き担当！という気持ちでおります。
何よりここまで来られたのは読者の皆さまのおかげです。本当にありがとうございます！
皆さまと一緒に、一視聴者としてカラちゃんとシトーさんの旅の記録を観られることを楽しみにしています!!
■配信スケジュール】※予定
3月28日午前0時…1、2話
4月4日午前0時…3、4話
4月11日午前0時…5、6話
4月18日午前0時…7、8話
