「日本の２軍に完敗」「これは悪夢だ」韓国がまさかの“アジア４位”で韓メディアの衝撃収まらず「悲惨な序列」「もはや“アジアの虎”ではない」
U-23日本代表の連覇で幕を閉じたU-23アジアカップで、ライバルの韓国はまさか４位に終わった。
日本と同じ“２歳下”のメンバー構成だったウズベキスタンに完敗するなどグループステージから精彩を欠き、１勝１分け１敗でなんとかベスト８に勝ち進んだものの、オーストラリアを倒して迎えた準決勝で日本に敗戦。シュート数１本対10本と圧倒された前半の内容がとりわけ批判を浴びた。
さらに、格下ベトナムとの３位決定戦でも、数的有利になったにもかかわらず、追いつくのがやっと。PK戦で敗れた。この結果を受け、韓国メディアはこぞって現状を悲嘆している。
そのなかのひとつ、『ファイナンシャルニュース』は「『日本>中国>ベトナム>韓国』アジア４位に転落、悲惨な序列再編」と見出しを打ち、「これは悪夢のはずだ。コメディであっても信じられないだろう」と嘆いた。
「今大会における韓国の成績は散々だった。決勝に進出したのは、U-21の日本代表、中国、そして３位はベトナムだった。韓国はどのチームにも完敗した。日本の２軍に敗れ、中国の決勝進出を目の当たりにし、そして最後にベトナムにも負けたのだ」
同メディアは、「少なくとも今大会において、韓国はもはや“アジアの虎”ではなく“サンドバック”だった。『中国やベトナムよりひどい』という揶揄はもはや冗談ではなくなった」と糾弾した。
日本との小さくない差を見せつけられたうえ、ベトナムに敗れて表彰台を逃すという驚きの結果に、韓国サッカー界の衝撃は収まっていないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本サッカーは終わった」衝撃発言で炎上した中国人解説者、日本に０−４惨敗後のコメントに非難殺到！ 母国ファンも怒り「恥を知れ」「もうしゃべるな」
日本と同じ“２歳下”のメンバー構成だったウズベキスタンに完敗するなどグループステージから精彩を欠き、１勝１分け１敗でなんとかベスト８に勝ち進んだものの、オーストラリアを倒して迎えた準決勝で日本に敗戦。シュート数１本対10本と圧倒された前半の内容がとりわけ批判を浴びた。
そのなかのひとつ、『ファイナンシャルニュース』は「『日本>中国>ベトナム>韓国』アジア４位に転落、悲惨な序列再編」と見出しを打ち、「これは悪夢のはずだ。コメディであっても信じられないだろう」と嘆いた。
「今大会における韓国の成績は散々だった。決勝に進出したのは、U-21の日本代表、中国、そして３位はベトナムだった。韓国はどのチームにも完敗した。日本の２軍に敗れ、中国の決勝進出を目の当たりにし、そして最後にベトナムにも負けたのだ」
同メディアは、「少なくとも今大会において、韓国はもはや“アジアの虎”ではなく“サンドバック”だった。『中国やベトナムよりひどい』という揶揄はもはや冗談ではなくなった」と糾弾した。
日本との小さくない差を見せつけられたうえ、ベトナムに敗れて表彰台を逃すという驚きの結果に、韓国サッカー界の衝撃は収まっていないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本サッカーは終わった」衝撃発言で炎上した中国人解説者、日本に０−４惨敗後のコメントに非難殺到！ 母国ファンも怒り「恥を知れ」「もうしゃべるな」