NY株式27日（NY時間14:09）（日本時間04:09）
ダウ平均　　　48945.61（-466.79　-0.94%）
ナスダック　　　23828.88（+227.52　+0.96%）
CME日経平均先物　53125（大証終比：-225　-0.42%）

欧州株式27日終値
英FT100　 10207.80（+58.95　+0.58%）
独DAX　 24894.44（-38.64　-0.15%）
仏CAC40　 8152.82（+21.67　+0.27%）

米国債利回り
2年債　 　3.571（-0.019）
10年債　 　4.225（+0.014）
30年債　 　4.834（+0.032）
期待インフレ率　 　2.336（+0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.875（+0.008）
英　国　　4.525（+0.028）
カナダ　　3.416（+0.045）
豪　州　　4.845（+0.027）
日　本　　2.282（+0.052）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.07（+1.44　+2.38%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5125.90（+3.60　+0.07%）

ビットコイン（ドル）
87996.75（+22.71　+0.03%）
（円建・参考値）
1344万3263円（+3469　+0.03%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ