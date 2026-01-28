ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は４６６ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式27日（NY時間14:09）（日本時間04:09）
ダウ平均 48945.61（-466.79 -0.94%）
ナスダック 23828.88（+227.52 +0.96%）
CME日経平均先物 53125（大証終比：-225 -0.42%）
欧州株式27日終値
英FT100 10207.80（+58.95 +0.58%）
独DAX 24894.44（-38.64 -0.15%）
仏CAC40 8152.82（+21.67 +0.27%）
米国債利回り
2年債 3.571（-0.019）
10年債 4.225（+0.014）
30年債 4.834（+0.032）
期待インフレ率 2.336（+0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.875（+0.008）
英 国 4.525（+0.028）
カナダ 3.416（+0.045）
豪 州 4.845（+0.027）
日 本 2.282（+0.052）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.07（+1.44 +2.38%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5125.90（+3.60 +0.07%）
ビットコイン（ドル）
87996.75（+22.71 +0.03%）
（円建・参考値）
1344万3263円（+3469 +0.03%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48945.61（-466.79 -0.94%）
ナスダック 23828.88（+227.52 +0.96%）
CME日経平均先物 53125（大証終比：-225 -0.42%）
欧州株式27日終値
英FT100 10207.80（+58.95 +0.58%）
独DAX 24894.44（-38.64 -0.15%）
仏CAC40 8152.82（+21.67 +0.27%）
米国債利回り
2年債 3.571（-0.019）
10年債 4.225（+0.014）
30年債 4.834（+0.032）
期待インフレ率 2.336（+0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.875（+0.008）
英 国 4.525（+0.028）
カナダ 3.416（+0.045）
豪 州 4.845（+0.027）
日 本 2.282（+0.052）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.07（+1.44 +2.38%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5125.90（+3.60 +0.07%）
ビットコイン（ドル）
87996.75（+22.71 +0.03%）
（円建・参考値）
1344万3263円（+3469 +0.03%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ