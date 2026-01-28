　解散総選挙を前に日本の高市首相の支持率が低下したことが、今週の円買戻しに寄与した可能性があるとの分析が海外勢から出ている。

　世論調査によると、自民党は２月８日の選挙で絶対多数を獲得する可能性を過大評価していた可能性があり、大規模な財政拡大の可能性が低下しているという。「これが週初めの円を下支えした可能性があり、恐らく将来の連立政権も考慮すべきことだ」とも述べている。

　円はまた、通貨を支援するための日米協調介入の可能性に関する思惑によっても押し上げられたとも付け加えている。

　なお、高市首相の支持率は下がったとは言え、高水準に変化はない。一方、自民党自体の支持率は元々さほど上がってはいない。

USD/JPY　152.79　EUR/JPY　183.00
GBP/JPY　210.54　AUD/JPY　106.63

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美