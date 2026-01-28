佐賀県唐津市出身でボートレース界のスーパースター・峰竜太による月イチコラム「アロハな気分」。新年一発目は、地元に貢献することを任された話が中心です。

スポニチ読者のみなさん、アロハ〜。ボートレーサーの峰竜太です。新年あけましておめでとうございます。今年もたくさんの応援と、コラム「アロハな気分」をよろしくお願いします！

先日、「唐津観光大使」の任命式に行ってきました。同じく大使になった獣神サンダー・ライガーさんと写真を撮らせていただきました。覆面も被らせてもらいましたよ。昨年は「唐津くんち」に初めて参加させてもらったし、もっともっといろいろなことにチャレンジしたい。もっともっといろいろな方に唐津を知ってほしい。唐津を日本一有名な街にしたいです！

具体的には観光事業でたくさんの雇用を生んで、たくさんの観光客を誘致したい。唐津市民同士で結婚してくれて、唐津に住んでくれる人が増えるようなイベントもできたらいいな、と考えています。

聖地巡礼のスポットもつくっていきたい。それから、“唐津のお土産はコレ！”っていうのもつくっているところです。楽しみにしていてくださいね。

自分は生まれも育ちも、今住んでいるのも佐賀県の唐津市。地元愛ですね！“自分ができることを、自分の周りから”。これが僕のモットーです。大好きな唐津に恩返しをできれば、って思っています。

30日から、地元のボートレースからつでは6年ぶりとなる九州地区選手権が開催されます。リニューアルしてからは初めての地区選開催。ぜひ本場へ足を運んで、佐賀支部への応援をよろしくお願いします。僕は（2年ぶり）4回目の九州チャンプを目指して頑張ります！

最後に、今年から新企画で僕からクイズを出題し、正解は来月のコラムで発表します。

――僕と、西山貴浩が共同経営して、2月にJR黒崎駅前にプレオープンするBARの名前は何でしょうか

成績優秀者の方には豪華なプレゼントも用意しています。詳細は月末に「スポニチボートレースX」内で発表しますので注目していてください！

◇峰 竜太（みね・りゅうた）1985年（昭60）3月30日生まれ、佐賀県唐津市出身の40歳。唐津西高校時代はヨット部に所属し、インターハイ、国体、世界選手権に出場。ボートレーサーとしては佐賀支部の95期生として04年11月にプロデビュー。18、20年にグランプリ優勝。23年10月の蒲郡ダービーで最高峰のグレードSG6度目のVと全24レース場でのVを達成。生涯獲得賞金は19億円を突破。1メートル71、血液型B。