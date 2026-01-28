木村拓哉、石原さとみ＆水上恒司との三きょうだい役を回想 新社会人に応援のメッセージも
俳優の木村拓哉、石原さとみ、水上恒司が27日、都内で開催された三菱UFJフィナンシャル・グループ「新TVCM発表会」に登場。新CMにて三きょうだいを演じている3人は、CMの撮影を振り返ったほか、新社会人に向けて応援のメッセージを送った。
【写真】木村拓哉の“妹＆弟”、石原さとみ＆水上恒司の素敵な姿も
海外帰りの長男を演じている木村は「三きょうだいっていう無理やりな設定はあったんですけど」としつつ「その無理やり感が、僕らみんなの距離を、間合いを、すごく詰めてくださったなという風に思いました」と回想し、石原は「まさか木村さんをお兄ちゃんと呼べる日が来るなんて。しかもタメ口でたくさんつっこませていただいて」と笑顔。
水上は自身に姉がいると明かしたうえで「男兄弟がいなかった分、憧れがあったんですね」と明かして「それが木村さんっていう。なんとも贅沢。すごく緊張感もありながら、面白かったですね」とコメント。また「この三きょうだいの親がどんな親か、楽しみですよね。あったりしたら」と自分たちの親を演じる人がいたら、それは誰なのかについて興味津々な様子だった。
この日は、新社会人に向けて3人が応援のメッセージを送る一幕もあった。水上は新しい人脈を広げることを提案して「世界を広げるためにも、知らない世界に飛び込んでみるっていうのは、必要というか、いいんじゃないかなと」とコメント。
石原は「雨垂れ石を穿つ」としたうえで「一粒一粒の雨垂れが、いつの日か石に穴が開くくらい大きな結果に結びつくと、私は信じていて」「自分の持っているもの・大切なものは、丁寧に一つ一つ努力していってもらえたら嬉しいなという気持ちを込めてこれにしました」と笑顔でエールを送った。
一方の木村は「大丈夫」というシンプルな応援の言葉を見せて「万が一失敗してしまっても、『大丈夫』。さとみちゃんがおっしゃったような、『時間がかかっても』、全然大丈夫だと思います」とコメント。新生活には迎えてくれる人々がいると言い「皆さんと同じようなタイミングで一歩を踏み出した皆さんもいらっしゃると思うので。1人で考えずに、大丈夫っていう言葉を僕は皆さんに放ちたい」と語っていた。
