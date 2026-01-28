俳優の木村拓哉（５３）が２７日、都内で行われた「三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ『エムット』新ＣＭ発表会」に、石原さとみ（３９）と水上恒司（２６）と出席した。ＣＭでは３きょうだいの設定。会見内では長男役の木村が春から新たな一歩を踏み出す新社会人に向けて「大丈夫！」と本気の金言を送った。

木村は同社のカラーを取り入れたスーツ姿で登壇。「大丈夫！失敗してしまっても全然大丈夫。だから今後の皆さんの人生も豊かに、取り組んでいただいて最終的に皆さんは一人じゃない」と勇気づけた。

さらに背中を押すように「社会に出て行った先には迎えてくださる皆さん、同じようなタイミングで一歩を踏み出した皆さんもいる。一人で考えずに本当に『大丈夫！』という言葉を僕は放ちたい」とアドバイス。アイドル、アーティスト、俳優として今年デビュー３５周年を迎え、より言葉には説得力がにじんだ。

ＣＭには３きょうだいとして出演。木村が長男、石原が妹、水上が末っ子役。３人でやってみたいことを木村は「新年のあいさつをしっかりした後にそれぞれの大切な人同士を伴ってどこかに行く」と提案。「（料理を）振る舞うとかは得意ではない」と話すと、石原から「何十年もお料理されてきたじゃないですか」と、かつてバラエティー番組で料理をしていたことをイジられ、木村は「それは仕事でね」とタジタジな姿も見せた。

一方、石原が「３人で洋服を作りたい」と希望すると、木村は「３きょうだいでアパレルをやるの？やるんだったら本気でやるよ」と“らしい”姿勢ものぞかせ、会場を盛り上げ続けた。