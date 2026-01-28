石原さとみ「まさか木村さんをお兄ちゃんと呼べる日が来るなんて」木村拓哉が「おかえり」と伝えた理由
【モデルプレス＝2026/01/28】俳優の木村拓哉、石原さとみ、水上恒司が27日、都内で開催された三菱UFJフィナンシャル・グループ「新 TVCM 発表会」に出席。撮影中のやり取りを明かした。
【写真】キムタク「すごく大事なお勤めをしてきた」と伝えた39歳女優
3人は新CMで3きょうだいとして共演しており、長男役の木村は「以前の撮影でもご一緒させていただいていたので、ちょっと3きょうだいっていう無理やりな設定はあったんですけど、その無理やり感が、僕らみんなの距離を、間合いをすごく詰めてくださったなという風に思いましたし、あとは単純に、妹役がすごく大事なお勤めをしてきたので『おかえり』っていう一言を言った後に、すごくスムーズに撮影をさせていただきましたね」と回想。「一応、絵コンテっていう台本はあるんですけど、監督が非常にユーモアのある方なので。そこも含めて、すごく楽しい撮影になりました」と振り返った。なお、石原は2025年5月17日に第2子の出産を発表していた。
妹役の石原は、木村の言葉に「ありがとうございます」と感謝して「まさか木村さんをお兄ちゃんと呼べる日が来るなんて。しかもタメ口でたくさんツッコませていただいて（笑）。CMだとしっかりとばっさり（カット）されているんですけど、たくさんボケを（笑）」とコメント。木村は「本当にばっさりいかれてるね。今僕は初めて観たんですけど」と笑顔を見せて、石原は「たくさんボケてくださって、たくさんつっこませていただいて。本当に楽しくて、ずっと大笑いしている現場でした」と振り返った。
実際にきょうだいだったら何をしたいか問われた木村は「新年の集まりとか、めちゃくちゃ楽しそうですよね」と返答。「この3人がきょうだいだったら、新年のご挨拶をしっかりした後に、それぞれの大切な人同士を伴って、みんなでどこかに行くとかっていうのも、いいかなと思いますね」と提案した。CMのように料理を振る舞うのか投げかけられると「振る舞うっていうことは、そこまで得意ではないので」と返したが、石原は「いや、得意だと思います」「何十年もお料理されてきたじゃないですか」と笑顔を見せて、木村は「仕事でね（笑）」と返していた。
水上は「バンドとか、面白いですかね（笑）。僕は楽器経験が全くないので、鍵盤ハーモニカとかリコーダーしかできないですけど」と言い、木村は「リコーダーのメンバーがいるバンド？」と笑顔を見せて、水上は「木村さんは、歌っていただきたいですね」とおねだり。木村は「普通、メンズ2人の女性1だったら、女性ボーカル」とつっこみを入れて、石原は「無理です無理です（笑）。あ、私10年間お琴をやってました」と発言し、木村は「え、待って。リコーダーとお琴がいるバンド？」「インストバンド？」と笑っていた。（modelpress編集部）
