XG『THE CORE - 核』、自身2作目デジタルアルバム1位【オリコンランキング】
XGの最新アルバム『THE CORE - 核』（ザ・コア - カク）が、28日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で1位に初登場。2023年9月に発売の『NEW DNA』（2023年10月9日付）以来、通算2作目の1位を獲得した。
【動画】XG、待望の1stフルアルバム タイトル曲「HYPNOTIZE」MV
XGは、JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA、COCONAからなる7人組グループ。
1stフルアルバムとなる本作には、幻想的なサウンドのリード曲「HYPNOTIZE」や、先行配信楽曲の「GALA」、「4 SEASONS」を含む計10曲が収録されている。
2月6日の神奈川・Kアリーナ横浜公演を皮切りに、本作を引っ提げた自身2度目のワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』をスタートさせる。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月2日付：集計期間:2026年1月19日〜25日）＞
