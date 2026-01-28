WEST.、初の「デジタルシングル」1位 藤井流星ドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』主題歌「愛執」【オリコンランキング】
WEST.の新曲「愛執」（あいしゅう）が、28日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」に初週DL数6.0万DL（60,080DL）で初登場した。
【動画】WEST.「愛執」MV
WEST.は、2025年10月にこれまで発表した全楽曲のデジタル配信を開始。自身初のデジタルシングルとなる本作で、自身初の「オリコン週間デジタルランキング」【※】1位を獲得した。
本作は現在放送中のメンバー・藤井流星主演ドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ朝日系）の主題歌。
【※】「オリコン週間デジタルランキング」は、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバムランキングの3ランキング。
2位には、18日より放送中の日曜劇場『リブート』（TBS系）の主題歌・Mr.Childrenの新曲「Again」が初週DL数2.1万DL（21,097DL）で初登場した。
3位には、先週1月26日付で初登場1位を獲得したMrs. GREEN APPLEの「lulu.」が週間DL数1.0万DL（9,873DL）で2週連続のTOP3入り。累積DL数は3.6万DL（35,808DL）。同曲は、16日より放送中のTVアニメ『葬送のフリーレン』（日本テレビ系）の第2期オープニングテーマとなっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月2日付：集計期間:2026年1月19日〜25日）＞
