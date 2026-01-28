新人営業マン→軽トラのおじいさんを「金にならない」と無視！実は大豪邸の主だった…？【作者に聞く】
新人営業マンがぶつかるノルマの壁。憧れの自動車メーカーに入社した田端は、トップセールスマンを目指すが、熱意だけが空回りし、いまだ一台も売ることができない。奮闘するものの空回りしている新人ディーラーの成長漫画、みこまる(@micomalu)さんの「田端、明日は売るつもり！」をお届けする。
■売りたい熱意が暴走した新人営業マン
本作は、株式会社クニエが主催するWEB漫画賞「クニエ漫画グランプリ2021」でSNS読者賞を受賞した作品だ。「共感」をテーマに描かれており、働く側からもお客側からも納得できる、自動車ディーラーの仕事の裏側が丁寧に描かれている。
自動車販売店の新人営業マンである田端は、入社してからまだ一台も車が売れておらず、同期で売れていないのは彼だけだった。売りたいという気持ちばかりが先行してしまい、肝心な「お客様の心」を掴めていない。顧客を待たせて見積書作成を優先したり、小さな子供を泣かせてしまうなど、配慮に欠ける行動が目立つ。さらに、農作業のバンに乗って試乗にきたお客を同僚に回すなど、自分の気持ちを優先させてしまい、接客が一方的になっていた。
■イカツイお客に叱責され覚醒
そんなある日、先輩が風邪で病欠し、田端は車検の引き渡しを頼まれた。お客の名前は「早乙女薫」。しかし、販売店にきたのはイカツイ男性だった。田端のわかりにくい整備修理の説明に「日本語で説明しいや」と、怒り気味の早乙女氏。
担当した整備士のフォローで事なきを得たが、まだまだ勉強不足を感じた田端は、先輩や同僚の仕事ぶり、そしてお客様との触れ合いを通じて、少しずつ売れない理由を掴んでいく。試練を経て成長した田端は、最終話で彼らしい波乗りパフォーマンスを披露し、「お客様と心が通じる」とはどういうことかをつかみ取る。
■軽トラの客は豪邸の主
お客として訪れることはあっても、なかなか知らないディーラーの裏側。本作を描くにあたって、作者のみこまるさんは実際に取材をしたそうだ。
取材前にアンケートを取ったところ、「エピソードを聞いて、日々さまざまな場面に出くわしているのだなぁ、と実感しました。もちろんいい話だけじゃなくて、困ったお客さんやトラブル話もたくさんありましたが、お客さんの数だけいろいろなエピソードがあっておもしろいなと思いました」と明かした。
実話を反映させたのは第2話に出てくる軽トラのおじいさんの話だという。これは取材先の店長のエピソードで、見た目とは裏腹にそれはそれは豪邸に住んでいたそうだ。
本作は全6話で、読み切りながらもディーラーの社員と田端の成長が描かれている。読み切りという手法をとったことについて、みこまるさんは「連載が1カ月毎でした。なので、時間が空いても、初めて見る人でも楽しめるかなと思い、毎回読み切りのようにすれば描きやすいかなと思いました」と語る。
先輩、できる同僚、トップディーラー、整備士、店長、そしてお客様ーー。多くの人と触れ合うすべての経験を通じて、田端は「仕事とは何か？」「売るとは何か？」という販売の大切なことを見つけていく。
取材協力：みこまる(@micomalu)
