木村拓哉、3文字で新社会人にエール 石原さとみ＆水上恒司もうなずく「上下だけで考えるのではなく…」
俳優の木村拓哉（53）が27日、都内で開かれた三菱UFJフィナンシャル・グループの新TVCM発表会に登場。たった3文字で新社会人にエールを送り、同席した石原さとみ（39）と水上恒司（26）がうなずく場面があった。
【写真】満面の笑顔がステキすぎ！CMできょうだい役を演じた木村拓哉&石原さとみ
イベントでは、春から新生活を迎える新社会人に向けて大事にしてほしいことを登壇者がそれぞれ伝えるコーナーがあった。木村はフリップに「大丈夫」と記入した。
その真意について「1番簡潔な言葉。万が一失敗しても大丈夫、時間がかかっても大丈夫だと思う」と答えた。続けて「上下だけで考えるのではなく、左右を見渡せば同じタイミングで一歩を踏み出した人もいる。一人で考えずに大丈夫だよという言葉を放ちたい」と話した。
このエールに隣にいた石原と水上は感心した様子でうなずいていた。
CMには長男役を木村、妹役を石原、末っ子の弟役を水上が演じる。動画は4編で、兄が放浪の旅から帰ってきた設定。3人はもんじゃ焼きを食べたり、ラーメンを作ったりと、仲の良い姿を見せながらお金の本質を伝える。木村が着ぐるみを着て踊るCMもある。
