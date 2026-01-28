原因は自分にある。、新曲「NOW」が「ストリーミングランキング」初登場【オリコンランキング】
7人組ダンス＆ボーカルグループ・原因は自分にある。（通称:ゲンジブ）の新曲「NOW」が、最新の2月2日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で31位に初登場した。
【動画】原因は自分にある。新曲「NOW」MV
本作はTVドラマ『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』（読売テレビほか）のオープニング主題歌。メンバーの吉澤要人が、GENICの雨宮翔とともに主演を務めている。
44位には、1月18日より放送中の日曜劇場『リブート』（TBS系）の主題歌・Mr.Childrenの新曲「Again」が初登場した。
また47位には、BMSG主催のオーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組グループ・STARGLOWの「Star Wish」が初登場。本作を収録した同名デビューシングルは、1月27日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月2日付：集計期間:2026年1月19日〜25日）＞
【動画】原因は自分にある。新曲「NOW」MV
本作はTVドラマ『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』（読売テレビほか）のオープニング主題歌。メンバーの吉澤要人が、GENICの雨宮翔とともに主演を務めている。
44位には、1月18日より放送中の日曜劇場『リブート』（TBS系）の主題歌・Mr.Childrenの新曲「Again」が初登場した。
また47位には、BMSG主催のオーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組グループ・STARGLOWの「Star Wish」が初登場。本作を収録した同名デビューシングルは、1月27日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月2日付：集計期間:2026年1月19日〜25日）＞