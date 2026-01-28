timelesz篠塚大輝、日焼け止めブランドアンバサダー就任 メンバーからの美容アドバイス明かす「ゼロからアイドルを始めたので…」
8人組グループ・timeleszの篠塚大輝が、日焼け止めブランド「by365（バイサンロクゴ）」のブランドアンバサダーに就任したことが28日、発表された。新WEBCM「忘れるくらいさらさら」篇（28日公開）、「篠塚大輝の裏切られ体験」篇（2月10日公開）に出演する。
【動画】清潔感あふれるtimelesz・篠塚大輝
WEBCMでは、やわらかな日差しが差し込む部屋で同商品とともに心地よく朝の支度をする篠塚の様子を描いている。「忘れるくらいさらさら」篇は、篠塚が「by365 パウダリーUVクリーム」を手に取るシーンからスタート。クリーム状からパウダー状へとテクスチャーが変化することで、塗ったことを忘れるほどさらさらに仕上がる瞬間を丁寧に描写している。日焼け止めを塗っていることを意識せず、素肌のように心地よく過ごせる快適な時間を表現する篠塚の姿が見どころとなる。
「篠塚大輝の裏切られ体験」篇では、商品を体験する篠塚の本音のリアクションがポイント。「初めての感覚」と驚く表情から、最後は「裏切られました」というひと言で締めくくられ、商品の魅力をストレートに伝えている。
撮影開始前にはソロ撮影ならではの緊張感もあったが、撮影が進むにつれて徐々にリラックスしていった。篠塚の自然体の表情が次々と引き出され、現場では「いい表情ですね！」とスタッフから声が上がるほどに。撮影の合間には「『タイムレスプロジェクト』をきっかけに、いろいろな人から刺激をもらいました」と語る一幕もあり、等身大の人柄が印象的な撮影となった。
アイドル活動を始めてから美容意識が変わったという篠塚。普段から日焼け止めを塗っているかという質問に対し、「朝に塗っています！塗った方がいいと言われたので」と答えた。そのきっかけについて篠塚は「僕はゼロからアイドルを始めたので、美容知識がなさ過ぎて、メンバーやスタッフさんからいろいろ教えてもらいました！『日焼け止めは家にいる時も塗るんだよ』と言われて、そこからなるべく意識して塗るようにしています」と、メンバーからのアドバイスをきっかけに、日焼け止めを日常的に使うようになったことを明かした。
初めて同ブランドの商品を使用した時の印象について、篠塚は「さらさらしていて、広げてみると肌にすぐになじむ感じがします」とコメント。さらに、「僕はすごく汗かきでベタベタすることが多かったので、（同商品は）肌にフィットしていて、あまり塗っている感覚がないところが良いなと思いました」と、快適な使い心地を実感したと語った。
同商品の心地いい使用感にちなみ、「心地いいと感じる時間」を尋ねられた篠塚は「友だちと会っている時間ですかね」と迷わず回答。「僕は、友だちと会っていない日がないくらい、毎日友だちと会っていて、一緒にご飯を食べたり、ゲームをして遊んだりするんですけど、その時間がやっぱり好きですね」と、友人との何気ない時間を大切にしていることを明かした。
同ブランド商品のテクスチャーにはクリームタイプ（無色タイプ・トーンアップタイプの2種類）に加え、2月に新発売のジェルタイプの計3種類ある。どちらが好みかを聞かれると、篠塚は「僕はどっちも好きです」とお茶目に回答。その理由については「ジェルタイプは、首周りなど体のゴツゴツした部分には使いやすそうだなと思いました」と語り、使用する部位によってタイプを使い分けられる点も、アンバサダーとしてアピールした。
また、同社は「『by365』は、夏場や紫外線の強い時・場所のみではなく、365日毎日快適に使える日焼け止めを目指してデビューしました。2025年のMV撮影で日焼けを経験し、『日焼け止めと一緒に暮らす』と語るほど、日常の紫外線対策を大切にしている篠塚さん。毎日の生活の中で紫外線対策と向き合う篠塚さんの魅力を通して、『by365』の価値観をより身近に感じていただけると考え、この度ブランドアンバサダーに起用しました」と起用理由を伝えた。
