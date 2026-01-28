Official髭男dism「Pretender」、累積再生数9億回を突破 男性グループ初【オリコンランキング】
Official髭男dismの「Pretender」が、28日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、男性グループの楽曲として初めて累積再生数9億回を突破した。
【動画】Official髭男dism「Pretender」MV
週間再生数は202.4万回（2,023,722回）を記録。累積再生数は9億124.0万回（901,240,259回）となり、「オリコン週間ストリーミングランキング」において、YOASOBI、優里に続く史上3組目、男性グループとしては初の累積再生数9億回突破となった。
本作は、俳優・長澤まさみ、東出昌大、小日向文世が3人のコンフィデンスマン（信用詐欺師）を演じた映画『コンフィデンスマンJP』主題歌として起用されていた。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月2日付：集計期間:2026年1月19日〜25日）＞
【動画】Official髭男dism「Pretender」MV
週間再生数は202.4万回（2,023,722回）を記録。累積再生数は9億124.0万回（901,240,259回）となり、「オリコン週間ストリーミングランキング」において、YOASOBI、優里に続く史上3組目、男性グループとしては初の累積再生数9億回突破となった。
本作は、俳優・長澤まさみ、東出昌大、小日向文世が3人のコンフィデンスマン（信用詐欺師）を演じた映画『コンフィデンスマンJP』主題歌として起用されていた。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月2日付：集計期間:2026年1月19日〜25日）＞