藤井 風「死ぬのがいいわ」、累積再生数2億回突破 自身5作目【オリコンランキング】
藤井 風の「死ぬのがいいわ」が、28日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身通算5作目の累積再生数2億回突破作品【※】となった。
【動画】藤井 風「死ぬのがいいわ」MV
週間再生数は82.8万回（827,974回）を記録。累積再生数は2億29.0万回（200,290,202回）。
本作は、2020年5月20日に発売された1stアルバム『HELP EVER HURT NEVER』の収録曲。
【※】藤井 風の累積再生数2億回突破ほか作品、達成順に「きらり」、「花」、「ガーデン」、「満ちてゆく」
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月2日付：集計期間:2026年1月19日〜25日）＞
