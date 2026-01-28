RADWIMPS「そっけない」（『ANTI ANTI GENERATION』収録）（権利元：ユニバーサル ミュージック／2020年5月15日配信開始）

　RADWIMPSの「そっけない」が、28日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身初の累積再生数2億回突破作品となった。

【動画】RADWIMPS「そっけない」MV

　週間再生数は86.4万回（864,371回）を記録。累積再生数は2億61.6万回（200,616,348回）。

　本作は、2018年12月リリースのアルバム『ANTI ANTI GENERATION』の収録曲。俳優の小松菜奈と神尾楓珠がミュージックビデオに出演し、男女間の曖昧でもどかしい感情の揺らぎを描いている。

＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月2日付：集計期間:2026年1月19日〜25日）＞