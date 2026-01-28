俳優の木村拓哉（53）と女優の石原さとみ（39）が27日、都内で「三菱UFJフィナンシャル・グループ」の新CM発表会に出席した。CMで水上恒司（26）と3きょうだい役。石原は「木村さんをお兄ちゃんと呼べる日が来るなんて」と感激した。水上も「5歳上の姉がいるんですけど、男兄弟がいなかったので、お兄ちゃんに憧れがあった。それが木村さん。なんともぜいたく」と喜んだ。

木村はCMで着ぐるみ姿でダンスを披露。「監督から“できます？”と聞かれた。できないと言えないタチなので、やりました」と話し、石原は「ピンクの着ぐるみが、まあ着慣れていらっしゃった。着ぐるみで振り付けの練習をする姿が貴重だった」と振り返った。

実際に3人がきょうだいだったら、石原は「一緒に洋服をつくってみたい。木村さんにアイデアを出してもらいたい」と夢を語り、木村も「やるなら本気でやるよ？」と乗り気に。水上は「音楽のバンドとか面白いんじゃないですかね。僕は楽器経験が全く無いので、鍵盤ハーモニカとかリコーダーしかできないんですけど」とバンド結成を“打診”。石原は「私10年間お琴習ってました」とアピールすると、木村は「リコーダーと琴がいるバンド？」とあまりの個性派なラインナップに思わずツッコミ。本物のきょうだいさながらの軽快なトークを繰り広げていた。