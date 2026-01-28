King Gnu「TWILIGHT!!!」、累積再生数1億回突破 自身通算16作目【オリコンランキング】
King Gnuの「TWILIGHT!!!」が、28日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身通算16作目の累積再生数1億回突破作品【※】となった。
【動画】King Gnu「TWILIGHT!!!」MV
週間再生数は122.0万回（1,219,788回）を記録。累積再生数は1億48.9万回（100,489,015回）。
本作は、劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』（2025年4月公開）の主題歌としてKing Gnuが書き下ろした楽曲。
【※】King Gnuの累積再生数1億回突破ほか作品※達成順
「白日」、「飛行艇」、「Teenager Forever」、「一途」、「逆夢」、「カメレオン」、「三文小説」、「どろん」、「傘」、「BOY」、「雨燦々」、「SPECIALZ」、「Prayer X」、「ねっこ」、「Vinyl」
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月2日付：集計期間:2026年1月19日〜25日）＞
