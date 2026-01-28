米津玄師、男性ソロ初ストリーミング19週連続1位 ミセス＆King Gnuの“TOP3楽曲”1000万回超え【オリコンランキング】
米津玄師の「IRIS OUT」（アイリス アウト）が、28日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で1位をキープし、男性ソロアーティスト歴代単独1位の「連続1位獲得週数」記録を19週連続に伸ばした。
【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV
週間再生数は1,434.3万回（14,342,797回）。2025年9月29日付から19週連続で週間再生数1000万回を超え、「週間再生数1000万回超え連続週数」記録【※表組参照】においてOfficial髭男dism「Subtitle」に並ぶ歴代4位タイからMrs. GREEN APPLE「ライラック」と並ぶ歴代3位タイ、ソロアーティストとしては歴代1位記録を自己更新した。累積再生数は3億5,195.2万回（351,952,175回）。
同曲は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（2025年9月19日より公開）主題歌。
2位にはMrs. GREEN APPLEのTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期オープニングテーマ「lulu.」が週間再生数1,307.5万回（13,074,702回）でランクイン。累積再生数は2,881.0万回（28,809,523回）。
続く3位にはKing GnuのTVアニメ『呪術廻戦』第3期『死滅回游 前編』オープニングテーマ「AIZO」が週間再生数1,046.3万回（10,463,411回）でランクイン。累積再生数は2,729.7万回（27,296,653回）。
2週連続でストリーミングTOP3の楽曲がすべて週間再生数1000万回超えを記録した。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月2日付：集計期間:2026年1月19日〜25日）＞
