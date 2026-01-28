back number「日曜日」、累積再生数1億回突破 歴代単独2位記録を自己更新【オリコンランキング】
back numberの「日曜日」が、28日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。
【動画】back number「日曜日」MV
週間再生数は63.2万回（631,987回）。累積再生数は1億6.6万回（100,065,771回）となり、1億回突破は自身通算22作目。歴代単独2位の「アーティスト別1億回再生突破作品数」記録【※】を自己更新した。
本作は、北海道放送（HBC）が開局60周年企画として演劇ユニット・TEAM NACSの5人がそろって登場する初の連続ドラマ『スープカレー』（2012年放送）の主題歌としてオンエアされていた。
【※】「累積再生数1億回突破作品数」記録※同順位は達成順
1位：Mrs. GREEN APPLE（29作）
2位：back number（22作）
3位：YOASOBI（20作）
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月2日付：集計期間:2026年1月19日〜25日）＞
