俳優の木村拓哉（53）と女優の石原さとみ（39）、俳優の水上恒司（26）が27日、都内で「三菱UFJフィナンシャル・グループ」の新CM発表会に出席した。

新年を迎えたことにちなみ新社会人に向けた金言を求められると、木村は「大丈夫！」と一言でメッセージ。「もし万が一失敗しても大丈夫だと思います。どれだけ時間がかかっても大丈夫だと思います。いろんな今後の皆さんの人生も時間も豊かにどうせやるからには、せっかくやるからにはというモチベーションで取り組んでいただいきたい」とエールを送り、「最終的には皆さん1人じゃない。社会に出て行った先には迎えてくださる皆さんも、同じようにスタートラインから一歩踏み出した人もいる。1人で考えなくて大丈夫」と力強く話した。

石原は「雨垂れ石を穿（うが）つ」と金言。「こつこつと一つ一つ大切に積み重ねていくことに美しさを感じる。一粒一粒の雨だれがいつか意志に穴があくくらい大きな結果に結びつくと信じている」と自身の信念を話し、「自分の持っているものや大切なものは丁寧に一つ一つ努力していってもらえたらうれしい」とアドバイス。

水上は「新しい人脈を広げる」としたため「いろんな業種、世界で生きてきた人たちの世界観、人生、個性を感じるだけでも、1時間でもいいから全く知らない人と話してみるって為になる事が多い気がする。自分の世界を広げるためにも知らない世界に飛び込んでみるのは必要」と話した。