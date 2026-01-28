女優の石原さとみ（39）が27日、都内で三菱UFJフィナンシャル・グループ「エムット」新CM発表会に登壇し、新社会人へメッセージを送った。

28日から放送される新テレビCMでは、俳優の木村拓哉（53）水上恒司（26）と3きょうだいを演じ、「エムット」のサービスを学んでいく姿が描かれる。

まもなくやってくる新生活シーズンに向けて、新社会人へのメッセージを求められた石原は、フリップに「雨垂れ石を穿つ」としたためた。「今の世の中、情報にあふれていて結果をすぐに求められたり、生き急いでいる感じがすごくするんですけど、コツコツと1つ1つ大切に積み重ねていくことに私は美しさを感じます。それが1粒1粒の雨垂れが、いつの日か石に穴があく大きな結果に結び付くと私は信じていて」と自身の信念でもあるという。「私自身もできていない部分はあるんですけど、周りに振り回されることなく自分の持っているものとか大切なものは丁寧に1つ1つ努力していってもらえたらうれしいなと。気持ちを込めてこれにしました」とほほ笑んだ。

自身が続けていることについては「内緒です（笑い）」としたが、「朝早く起きるとか何でも良いんですけど、少しの努力だけでも日々頑張ったり、たまに辞めても良いんですけど、続けていくことの美しさを私は感じていて憧れでもあります。誰かのためとかじゃなくて良いんです」と軸を持つことの大切さを唱えた。