木村拓哉＆石原さとみ、CMで兄妹役に 石原「まさか木村さんをお兄ちゃんと呼べる日が来るなんて」 “末っ子”水上恒司は緊張気味
俳優の木村拓哉（53）、石原さとみ（39）、水上恒司（26）が、都内で開かれた三菱UFJフィナンシャル・グループの新TVCM発表会に登場。3人が兄弟として同グループの新CMに出演することが発表された。
【写真】まるで兄妹！発表会で笑顔を見せる石原さとみ＆木村拓哉
CMでは長男役を木村、妹役を石原、末っ子の弟役を水上が演じる。
これまでもCMで共演していた3人。木村は「三兄弟は無理やりな設定ではあったんですけど、でもその無理やり感が僕らの距離を詰めてくれた」と話した。
石原は「まさか木村さんをお兄ちゃんと呼べる日が来るなんて」と笑顔。「たくさんボケていただいて突っ込ませていただいて、ずっと大笑いしている撮影でした」と振り返った。
やや緊張気味だったのは“末っ子”の水上。自身に男兄弟がおらず、兄の存在は憧れだったといい、「兄が木村さんってなんとも贅沢なこと。この3人を育てた親はどんな方だろう」と話していた。
動画は4編で、兄が放浪の旅から帰ってきた設定。3人はもんじゃ焼きを食べたり、ラーメンを作ったりと、仲の良い姿を見せながらお金の本質を伝える。木村が着ぐるみを着て踊るCMもある。
発表会での撮影では、木村が石原をまたいで水上と肩を組み、兄弟さながらの仲の良さを見せていた。
