俳優の木村拓哉（53）が27日、都内で三菱UFJフィナンシャル・グループ「エムット」新CM発表会に登壇し、新社会人へメッセージを送った。

28日から放送される新テレビCMでは、女優の石原さとみ（39）と俳優の水上恒司（26）と3きょうだいを演じ、「エムット」のサービスを学んでいく姿が描かれる。

まもなくやってくる新生活シーズンに向けて、新社会人へのメッセージを求められた木村は、フリップに「大丈夫！」とシンプルな言葉を堂々とした文字でしたためた。「もし万が一失敗してしまっても大丈夫だと思いますし、今後の皆さんの人生の時間を“どうせやるからには”というモチベーションで取り組んでいただいて。最終的にみなさんは一人じゃないと思うので、社会に出た先には迎えてくださる皆さんもいらっしゃると思いますし、ともに新社会人になって同じスタートラインから踏み出す皆さんもいらっしゃると思うので、一人で考えずに。『大丈夫』という言葉を放ちたいなと思います」と呼びかけた。

続けて「直接お会いすることはできないかもしれないですけど、皆さんのちょっとした先輩としてフォローができればといいかなと思っています」と人生の後輩たちにエールを送った。