¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¿Íºà¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë¶È¡Ö¥Ç¥£¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¤ÎÉÚÅÄ±Ñ´ø»á¤È¤ÎÆÃÊÌÂÐÃÌ¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤ËÆ±¼Ò¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢Åê¼êÉüµ¢¤·¤¿ºÝ¤Î¿´¶¤Ê¤É¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏºòÇ¯6·î16Æü¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ç¡¢2ÅÙÌÜ¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ°Ê¹ß¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î2023Ç¯8·î23Æü¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï°ÊÍè663Æü¤Ö¤ê¤ËÅê¼ê¤È¤·¤ÆÉüµ¢¡£ºòµ¨¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ14»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦87¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐÃÌ¤Ç¤ÏÉÚÅÄ»á¤¬¡ÖÅê¼ê¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤µ¤ì¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ÂçÃ«¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤µ¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ê¤ó¤«ÉÝ¤µ¤â¤¢¤ë¤·¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¼ÂºÝ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥×¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤âÎÏ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦Ãæ¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÉÝ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢1²óÌÜ¡Ê¼ê½Ñ¤·¤¿»þ¡Ë¤è¤ê¤â´¶¿¨¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢1²óÌÜ¤è¤ê°¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÆþ¤Ã¤Æ¡¢1²óÌÜ¤è¤ê¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È2ÅÙÌÜ¤ÎÉüµ¢¤Ï¹¥´¶¿¨¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¥´¶¿¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¡ËÃÊ³¬¤Ç¤â´¶¤¸¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡Ö1µåÌÜ¡¢¡È¤â¤¦º£Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÅê¤²¤Þ¤¹¤è¡É¤Ã¤ÆÆü¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1²óÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤Î¸å¤Ï¤½¤ÎÆü¡¢Åê¤²¤ë¤ÎÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2²óÌÜ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤³¤¦º£¡¢·ë¹½Åê¤²¤í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤Þ¤¢¤Þ¤¢Åê¤²¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¯¤é¤¤ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë»î¹ç¤ÇÅê¤²¤ë»þ¤â1²óÌÜ¤Î»þ¤è¤ê¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÅê¼êÉüµ¢¸å¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿6·î28Æü¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥ºÀï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¼«¸ÊºÇÂ®101¡¦7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó164¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÉÚÅÄ»á¤¬¡Ö165¥¥íÄ¶¤¨¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¤È¡¢¡ÖÍèÇ¯¤¤¤è¤¤¤è´°Á´¤ËÉüµ¢¤ÎÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢1Ç¯´Ö¤Þ¤º·ò¹¯¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2ÅÙÌÜ¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤Ë¤è¤êÌó2Ç¯¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÉÚÅÄ»á¤¬¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼ÂçÃ«¤µ¤ó¤·¤«¡¢¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÇ½é¤Î°ãÏÂ´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼ÂçÃ«¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ÙÇÛ¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤â¡ÖËÍ¤âËº¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¡Ö¤º¤Ã¤È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë»þ¤â²¿¤«ÊÑ¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤ë»þ¤âºÇ½é¤Î2»î¹ç¤°¤é¤¤¤ÏËÜÅö¤Ë²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢3»î¹çÌÜ¤°¤é¤¤¤«¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅö½é¤Ï¼«¿È¤â¡ÖÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡×¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
