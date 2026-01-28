石原さとみ、新社会人にエール 「今の世の中、情報があふれていて…」自身の思いを交えて回答
俳優の石原さとみ（39）が27日、都内で開かれた三菱UFJフィナンシャル・グループの新TVCM発表会に登場。新社会人にエールを送った。
【全身カット】深紅のスカートでシックな衣装を着こなした石原さとみ
イベントでは、春から新生活を迎える新社会人に向けて大事にしてほしいことを登壇者がそれぞれ伝えるコーナーがあった。石原はフリップに「雨垂れ石を穿つ」と記入した。
その真意について「今の世の中、情報があふれていて、結果をすぐに求められて生き急いでいる感じがする。一つ一つの雨だれが、いつの日か石に穴が開くくらい大きな結果に結びつくと信じている」と答えた。
「コツコツと一つ一つ大切に積み重ねることが美しいと感じている」と自身の思いも話し、「私自身できていない部分もあるけど、振り回されることもなく、周りにたくさん流されちゃう可能性もあるが、自分の持っている大切なものは丁寧に一つ一つ努力していってもらえたらうれしいな」とエールを送った。
CMには長男役を木村拓哉、妹役を石原、末っ子の弟役を水上恒司が演じる。動画は4編で、兄が放浪の旅から帰ってきた設定。3人はもんじゃ焼きを食べたり、ラーメンを作ったりと、仲の良い姿を見せながらお金の本質を伝える。木村が着ぐるみを着て踊るCMもある。
