俳優木村拓哉（53）女優石原さとみ（39）水上恒司（26）が27日、都内で三菱UFJフィナンシャル・グループ「エムット」新CM発表会に登壇した。28日から放送される新テレビCMでは、木村ら演じる3きょうだいが同サービスを学んでいく姿が描かれる。

長男の木村は「3きょうだいという無理やりな設定が僕らの距離を詰めてくれた」とし、長女役の石原は「木村さんをお兄ちゃんと呼べる日が来るなんて…。しかもタメ口で」と感激。撮影現場は笑いが絶えなかったといい「（木村が）たくさんボケてくださって、たくさん突っ込ませていただいて楽しくて、ずっと大笑いしている現場でした」と満面の笑みを浮かべた。末っ子役の水上は「男兄弟がいなかった分、憧れがあったんです。それが木村さんという。なんともぜいたくで、緊張感もありながら面白かったですね」と撮影を振り返った。

石原は、撮影の中で印象的だったこととして、木村が着ぐるみ姿で踊るシーンを挙げた。「ピンクの着ぐるみが着慣れてらっしゃる…」とかつて木村がバラエティー番組で見せた姿を思い浮かべ、思わず笑いをこらえる一幕も。撮影で見せたダンスは「キレキレでした！」と太鼓判を押し「着ぐるみを着て、しかも振り付けの練習をしている姿を見られるなんて、ドラマや映画の現場だとなかなか見ることができないので貴重でありがたい時間でした」とその大きな背中に再び感激した。

仲の良さは本物の家族のよう。「もし本当にきょうだいなら何をしたいか」というトークテーマの中、木村が「（おもてなしを）振る舞うっていうことはそこまで得意ではない」と明かすと、石原は「得意だと思います！何十年もお料理されてきたじゃないですか！」とツッコミ。木村は「仕事でね（笑い）」と妹の勢いにタジタジ。末っ子の水上は「この3きょうだいの親が気になりますね…」とシリーズ化を希望？ する一幕もあった。