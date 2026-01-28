俳優の木村拓哉（５３）が２７日、都内で行われた三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの新テレビＣＭ発表会に出席し、ともに３きょうだい役を演じた石原さとみ（３９）、水上恒司（２６）と息の合ったトークを展開した。

木村は３人が実際の家族だったと想定して「新年の集まりとか、めちゃくちゃ楽しそう。新年のあいさつをしっかりした後に、それぞれの大切な人を伴ってみんなでどこかへ行くのもいい」とイメージした。

手料理については「何かを振る舞うのはそこまで得意ではない」と謙遜。石原が「いや、得意だと思います」とカットインしたが、木村は「役ではね」と返した。石原が負けじと「何十年もお料理されてきたじゃないですか」と食らいつくと「それも仕事でね！」と即答。かつての人気番組「ＳＭＡＰ×ＳＭＡＰ」の料理コーナー「ＢＩＳＴＲＯ ＳＭＡＰ」での活躍を踏まえた、漫才のようなやり取りで沸かせた。

さらに“家族愛”ＭＡＸの石原からは「私は（木村と水上に）洋服を作りたい。まず木村さんにアイデアを出してもらって、私が生地探しをして形にする」と提案を受けた。木村は「３きょうだいでアパレル目指すの！？」と驚き。「アパレルやります？ 良くないですか？」とノリノリの石原に、「やるんだったら本気でやるよ」と応じていた。ＣＭは２８日に放送が開始される。