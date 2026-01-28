俳優の木村拓哉（５３）が２７日、都内で行われた三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの新テレビＣＭ発表会に出席し、新社会人にエールを送った。

パネルに書いたのは「大丈夫！」とシンプルな一言。「万が一、失敗しても大丈夫。皆さんと同じタイミングで一歩踏み出した人もいる。一人で考えずに『大丈夫！』という言葉を放ちたい」と背中を押した。

２８日から放送されるＣＭでは３きょうだいの長男を演じ、着ぐるみに身を包むシーンも。昨年５月に第２子出産を発表した石原さとみ（３９）には「すごく大事なお勤めをしてきたので『お帰り』と言ってスムーズに撮影に入りました」と裏話も披露した。

末っ子役の水上恒司（２６）から「３人でバンドを組んだら面白い。僕はリコーダーしかできないけど」と提案を受けた。妹役の石原が「私、お琴を１０年間やってました」と続くと、木村は「リコーダーと琴がいるバンド…？ ボーカルなしのインスト！？」とけげんな顔。「ゲリラライブをしながら旅費をまかなわないと」と止まらない水上を「今、銀行のＣＭに出てるんだよ」と制止して笑わせた。