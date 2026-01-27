ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は４９２ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式27日（NY時間13:15）（日本時間03:15）
ダウ平均 48919.57（-492.83 -1.00%）
ナスダック 23820.46（+219.10 +0.93%）
CME日経平均先物 53005（大証終比：-345 -0.65%）
欧州株式27日終値
英FT100 10207.80（+58.95 +0.58%）
独DAX 24894.44（-38.64 -0.15%）
仏CAC40 8152.82（+21.67 +0.27%）
米国債利回り
2年債 3.579（-0.011）
10年債 4.229（+0.018）
30年債 4.837（+0.035）
期待インフレ率 2.339（+0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.875（+0.008）
英 国 4.525（+0.028）
カナダ 3.421（+0.050）
豪 州 4.845（+0.027）
日 本 2.282（+0.052）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.08（+1.45 +2.39%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5115.30（-7.00 -0.14%）
ビットコイン（ドル）
87662.88（-311.16 -0.35%）
（円建・参考値）
1339万9271円（-47561 -0.35%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
