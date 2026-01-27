NY株式27日（NY時間13:15）（日本時間03:15）
ダウ平均　　　48919.57（-492.83　-1.00%）
ナスダック　　　23820.46（+219.10　+0.93%）
CME日経平均先物　53005（大証終比：-345　-0.65%）

欧州株式27日終値
英FT100　 10207.80（+58.95　+0.58%）
独DAX　 24894.44（-38.64　-0.15%）
仏CAC40　 8152.82（+21.67　+0.27%）

米国債利回り
2年債　 　3.579（-0.011）
10年債　 　4.229（+0.018）
30年債　 　4.837（+0.035）
期待インフレ率　 　2.339（+0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.875（+0.008）
英　国　　4.525（+0.028）
カナダ　　3.421（+0.050）
豪　州　　4.845（+0.027）
日　本　　2.282（+0.052）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.08（+1.45　+2.39%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5115.30（-7.00　-0.14%）

ビットコイン（ドル）
87662.88（-311.16　-0.35%）
（円建・参考値）
1339万9271円（-47561　-0.35%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ