4年半ぶりの番組イベント 『星野源のオールナイトニッポンin 日本武道館』、オンライン＆日本武道館で3月8日開催
ニッポン放送『星野源のオールナイトニッポン』の4年半ぶりの番組イベント「星野源のオールナイトニッポン in 日本武道館」が、3月8日18時よりオンラインおよび日本武道館にて開催される。
2025年12月23日の放送で“番組オンラインイベント”の開催を発表していたが、1月27日の生放送で、会場が日本武道館であることが発表され、これに併せてイベントビジュアルも公開された。
さらに、オンライン生配信の視聴チケットに加え、会場チケットの販売が決定。会場チケットは、新たにオープンしたイベントHPおよび、星野源のメンバーシップサイト「YELLOW MAGAZINE＋」にて2月9日23時59分まで受付中。料金は、配信チケットが3300円、会場チケット（全席指定）が9500円。
2016年3月にレギュラー放送が始まった『星野源のオールナイトニッポン』の番組イベントとしては、2021年9月に開催されたオンライン限定公演「星野源のオールナイトニッポン リスナー大感謝パーティー」以来、4年半ぶり。番組10周年となる節目のタイミングでのイベント開催となる。
「星野源のオールナイトニッポン in 日本武道館」は、3月8日18時よりオンラインおよび日本武道館にて開催。
