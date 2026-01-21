「星野源ANN」番組10周年に4年半ぶりイベント決定 オンライン生配信＋日本武道館で開催
【モデルプレス＝2026/01/28】ニッポン放送『星野源のオールナイトニッポン』（毎週火曜25時〜）のイベント『星野源のオールナイトニッポン in 日本武道館』が3月8日に開催される。同番組のイベントが開催されるのは4年半ぶりとなる。
2025年12月23日の放送で“番組オンラインイベント”の開催を発表していたが、1月27日の生放送のなかで、会場が日本武道館であることが発表され、これに併せてイベントビジュアルも公開された。さらに、オンライン生配信の視聴チケットに加え、会場チケットの販売が決定。会場チケットは、新たにオープンしたイベントHPおよび、星野源のメンバーシップサイト「YELLOW MAGAZINE＋」にて2月9日23時59分まで受付している。
2016年3月にレギュラー放送が始まった『星野源のオールナイトニッポン』の番組イベントとしては、2021年9月に開催したオンライン限定公演「星野源のオールナイトニッポン リスナー大感謝パーティー」以来、4年半ぶり。番組10周年となる節目のタイミングでのイベント開催となる。(modelpress編集部)
