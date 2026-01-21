きょうもユーロドルは上昇を加速させており、一時１．１９９０ドル近辺まで上昇。年内に１．２０ドルを試すとの見方は多かったが、１月時点で一気にその水準を試す展開が見られている。円の反発や米政府機関閉鎖の可能性を巡る不透明感を背景に、ドルが約４年ぶりの安値水準まで下落し、幅広いドル安がユーロドルを２０２１年以来の高値へ押し上げた。



一方、ユーロ円はロンドン時間に、ドル円に追随して１８２円台前半に下落したものの、ＮＹ時間にかけてその下げを取り戻す展開。



ストラテジストは「円高を促す当局の為替介入への警戒感や、米政府閉鎖の可能性が高まっていることが、ドル下落のモメンタムを一段と強めている」と指摘。ドル安が強まれば、すでに利下げサイクルを終了しているユーロに買いが入りやすい状況。



EUR/USD 1.1961 EUR/JPY 183.10 EUR/GBP 0.8689



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

