2WAYでこのお値段！？【ワークマン】防寒対策もバッチリ♡「3,900円以下アウター」

トップスやボトムスに比べると、値段が張るアウター。コスパがいいものを選びたいなら、1着で2通りの着方ができる【ワークマン】のアイテムがおすすめです。防寒できておしゃれ見えも狙えるアウターが、なんと3,900円以下で購入可能。今回は、ベストとしても使えるキルティングブルゾンと、ベロア or ボアどちらも着用できるリバーシブルジャケットをご紹介します。

防寒対策もバッチリ！ ベストにもなる2WAYブルゾン

【ワークマン】「レディースデタッチャブルパフィーブルゾン」\3,900（税込）

ファスナーで袖を取り外し、ベストとしても使えるブルゾン。1着で2通りの着方ができて、ロングシーズン着回せそうです。そんなブルゾンが3,900円なのはコスパ最高と言えるかも！ 中綿入りで暖かさが期待できるだけでなく、背中の内側に保温力の高いブラックアルミを使用しているのも見逃せないポイント。立ち襟とフードで、首元から頭までしっかり防寒できそうです。

機能性も充実！ 大人カジュアルの相棒に

スクエア柄のキルティングで、カジュアルすぎず大人っぽい雰囲気を演出。裾をキュッと絞った丸みのあるシルエットで、冷気や風の侵入も防げそう。上下どちらも開閉できるWファスナーで、着こなしのアレンジも可能。撥水加工・軽量・ポケット付きと、機能性もしっかり備わっています。

冬コーデの幅が広がるリバーシブルジャケット

【ワークマン】「レディース防風ベロアB3タイプジャケット」\2,500（税込）

なめらかな風合いのベロア調素材と、もこもことしたボア素材のリバーシブルデザインが特徴。1着で雰囲気をガラッと変えられるジャケットは、冬コーデのバリエーションを一気に広げてくれそう。フライトジャケット風のミリタリー感のあるデザインが、こなれ感アップもサポートします。風が入りにくい防風設計だから、寒さ対策をしながらおしゃれを楽しめそうです。

着心地も◎ 大人っぽ最旬カジュアルスタイル

ボア素材を表にしたデイリーカジュアルコーデ。ブラウンスカートを合わせた落ち着いた配色で、大人に似合うトレンドコーデが完成。公式オンラインストアで「ソフトタッチで着心地がよく、長時間でも快適」と紹介されているように、冬のおしゃれをストレスフリーに楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

