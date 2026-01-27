『星野源ANN』イベント日本武道館で開催 番組10周年の節目に実施
ニッポン放送『星野源のオールナイトニッポン』（毎週火曜 深1：00）の4年半ぶりの番組イベント「星野源のオールナイトニッポンin 日本武道館」が、3月8日に開催される。
【写真】今回も楽しそう！星野源＆松重豊が沖縄へ
昨年12月23日深夜の放送で“番組オンラインイベント”の開催を発表していたが、27日深夜の生放送のなかで、会場が日本武道館であることが発表され、これに併せてイベントビジュアルも公開された。
さらに、オンライン生配信の視聴チケットに加え、会場チケットの販売が決定。会場チケットは、新たにオープンしたイベントHPおよび、星野源のメンバーシップサイト「YELLOW MAGAZINE＋」にて2月9日まで受付中。
2016年3月にレギュラー放送が始まった『星野源のオールナイトニッポン』の番組イベントとしては、2021年9月に開催したオンライン限定公演「星野源のオールナイトニッポン リスナー大感謝パーティー」以来、4年半ぶり。番組10周年となる節目のタイミングでのイベント開催となる。
